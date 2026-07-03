Bilancio, Natale (PD) critico: “Dalla giunta appena 640 mila euro per l’edilizia scolastica”

Liguria. “In Liguria solo il 4,7% degli edifici scolastici ha le necessarie certificazioni di sicurezza: su 859 edifici solo 40 hanno tutti gli indicatori previsti per la sicurezza degli immobili e siamo l’unica regione settentrionale sotto la media nazionale. E per quanto riguarda l’accessibilità, solo il 4 per cento di tutte le scuole Liguri è a norma ed è in regola su tutti i parametri di accessibilità, mentre quasi la metà delle scuole (il 45 per cento del totale) non ha scale a norma e un edificio su 3 è senza rampe di accesso”.

Così il consigliere regionale PD Davide Natale che, dopo aver analizzato in dati del bilancio consuntivo in Commissione, ha aggiunto: “Nonostante questi numeri impietosi, che richiederebbero un piano straordinario per l’edilizia scolastica, il governo a guida Meloni-Valditara non ha ancora né adottato né finanziato il Piano triennale per l’edilizia scolastica e la Giunta regionale segue la scia, lasciando alla scuola solo le briciole”.

“Quanto emerge dai dati del bilancio consuntivo, analizzati in Commissione in questi giorni, per la scuola sono stati investiti nel 2025 solo 640 mila euro. Un dato che, appena letto, vista la situazione delle scuole liguri, faceva pensare più a un refuso, un errore di battitura, tanto risultava sottodimensionato rispetto ai bisogni. Invece, no, la Giunta ha pensato di affrontare le carenze dell’edilizia scolastica di tutta la Regione con 640 mila euro”.

“La dimostrazione e la prova della disattenzione e della superficialità con cui questa destra guarda ai luoghi dove si formano le future generazioni e dove i ragazzi apprendono e crescono guardando al domani. Ma questa destra, non solo non ha investito praticamente nulla nel passato, continua a non investire nel futuro, visto che anche per il 2026 non sono state assegnate risorse sufficienti, appena 400 mila euro, ad oggi meno del 2025. La conferma che a questa destra non interessa garantire ai giovani spazi adeguati e sicuri dove poter studiare e crescere”, ha concluso Natale.