Bilancio in Regione, PD: “Bocciata la destinazione di 400 mila euro a sostegno delle Pubbliche assistenze e della Croce Rossa”

Liguria. “La bocciatura del nostro emendamento che prevedeva 400 mila euro a sostegno delle Pubbliche Assistenze e della Croce Rossa Italiana è una scelta grave e incomprensibile. Avevamo proposto una misura concreta per compensare almeno in parte l’aumento dei costi del carburante, una delle voci che oggi pesa maggiormente sui bilanci delle associazioni impegnate quotidianamente nel trasporto dei pazienti”.

Così il Gruppo DP in Regione dopo la bocciatura in sede di bilancio consuntivo dove è stato presentato un emendamento da parte del PD che chiedeva di stanziare 400mila euro a sostegno delle Pubbliche assistenze e della Croce Rossa.

“Sappiamo tutti che le Pubbliche Assistenze e i comitati di Croce rossa stanno attraversando una fase estremamente difficile: aumentano i costi di gestione, i rimborsi riconosciuti dalla Regione non sono più proporzionati alle spese realmente sostenute e, allo stesso tempo, diventa sempre più complicato trovare nuovi volontari. Nonostante queste difficoltà, continuano a rappresentare il pilastro del sistema di trasporto sanitario ligure, sia per i servizi ordinari che per quelli straordinari, garantendo ogni giorno assistenza a migliaia di cittadini”.

“Il nostro emendamento non aveva la pretesa di risolvere tutti i problemi del settore. Era però un segnale importante verso realtà che svolgono una funzione insostituibile e che consentono al sistema sanitario regionale di reggere”.

“La Giunta conosce perfettamente questa situazione, ma ha scelto comunque di respingere la nostra proposta. È un errore che rischia di avere conseguenze dirette sui cittadini, perché se le Pubbliche Assistenze entrano in crisi, inevitabilmente si indebolisce anche il servizio di trasporto sanitario già oggi caratterizzato da forti criticità. Chi governa dovrebbe sostenere chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale alle comunità, non ignorarne le difficoltà” concludono i Dem.