Bilancio, i consiglieri regionali del PD: “Centinaia di pagine di emendamenti consegnate dieci minuti prima della Commissione, impossibile lavorare così”

Liguria. “Quello che è accaduto questa mattina in Commissione Bilancio è inaccettabile e rappresenta la conferma dell’ennesima incapacità della Giunta. A dieci minuti dall’inizio dei lavori sono state consegnate centinaia di pagine di emendamenti al disegno di legge di assestamento di bilancio, modifiche impossibili da esaminare e valutare in un tempo così ristretto”. Così i consiglieri regionali PD Armando Sanna, capogruppo, Carola Baruzzo, vice presidente Commissione Bilancio, Enrico Ioculano e Roberto Arboscello.

“Per questo abbiamo chiesto la sospensione della seduta: è il minimo indispensabile per consentire ai consiglieri che non hanno fatto voto di fede nei confronti di Bucci di svolgere seriamente il proprio ruolo. Si tratta di una situazione tanto grave quanto prevedibile. La Giunta ha scelto di presentare il provvedimento prima del giudizio di parifica della Corte dei Conti, nonostante fosse evidente che le osservazioni della magistratura contabile avrebbero imposto modifiche sostanziali al testo”.

“Il risultato è un documento modificato all’ultimo momento, scaricato sui consiglieri senza alcuna possibilità di approfondimento. A questo si aggiunge la scelta di spezzare il Consiglio dedicato al bilancio su due settimane, non per esigenze dell’istituzione ma per venire incontro alle necessità di qualcuno. Il Consiglio regionale rappresenta i cittadini liguri e deve poter svolgere il proprio lavoro con tempi e modalità adeguati, non essere continuamente piegato alle convenienze della maggioranza”.