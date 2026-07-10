Biker perde l’orientamento nei boschi di Altare: tratto in salvo dai vigili del fuoco

Altare. Sono scattate la notte scorsa e sono proseguite anche questa mattina le ricerche di un biker smarritosi nella giornata di ieri nella zona di Altare.

Secondo quanto riferito, ieri pomeriggio il ciclista è uscito per un’escursione nei boschi dell’entroterra. Perso l’orientamento, nella tarda serata di ieri ha contattato i soccorsi, che hanno subito avviato le ricerche.

Sul posto sono subito confluite squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Cairo e Savona e piloti di droni da Savona, Genova e Imperia, oltre ai colleghi della direzione regionale della Lombardia per la ricerca tramite rete cellulare e cinofili da Bergamo.

Nonostante il dispiegamento, il biker non è stato rintracciato immediatamente e perciò ha dovuto passare la notte all’aperto.

Questa mattina, poi, l’uomo ha avvistato un’abitazione nella zona del Santuario e, da lì, ha potuto chiedere aiuto ed essere tratto in salvo.