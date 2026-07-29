Bergeggi, domenica 2 agosto la commemorazione dei Caduti in mare

Bergeggi. Domenica 2 agosto, dalle 17.30 alle 19, nell’Area Marina Protetta di Bergeggi si terrà la benedizione della Croce degli abissi posta nella grotta dell’isola. La cerimonia si svolge per commemorare i Caduti in mare ed è organizzata da ASD OLIMPIA SUB di Spotorno.
I promotori dell’iniziativa ringraziano il direttore dell’Area Davide Virzi, il Comune di Bergeggi e il Comune di Spotorno che patrocina l’evento, il Comandante e tutto il corpo della Capitaneria di porto e la Guardia di Finanza di Savona.
Per l’occasione il sindaco Mattia Fiorini poserà una corona di fiori completamente biodegradabile sulla croce benedetta dal parroco di Spotorno durante la cerimonia.