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Cerimonia

Bergeggi, domenica 2 agosto la commemorazione dei Caduti in mare

Nel tardo pomeriggio si terrà la benedizione della Croce degli abissi posta nella grotta dell'Area marina protetta

Grotta Marina bergeggi

Bergeggi. Domenica 2 agosto, dalle 17.30 alle 19, nell’Area Marina Protetta di Bergeggi si terrà la benedizione della Croce degli abissi posta nella grotta dell’isola. La cerimonia si svolge per commemorare i Caduti in mare ed è organizzata da ASD OLIMPIA SUB di Spotorno.

I promotori dell’iniziativa ringraziano il direttore dell’Area Davide Virzi, il Comune di Bergeggi e il Comune di Spotorno che patrocina l’evento, il Comandante e tutto il corpo della Capitaneria di porto e la Guardia di Finanza di Savona.

Per l’occasione il sindaco Mattia Fiorini poserà una corona di fiori completamente biodegradabile sulla croce benedetta dal parroco di Spotorno durante la cerimonia.

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