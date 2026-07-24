“Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, a Varazze incontro in spiaggia sul tema della sicurezza in mare

Varazze. Si è svolto oggi pomeriggio (24 luglio) sulla spiaggia comunale Solaro l’appuntamento “Bandiera blu: al mare in sicurezza”, l’iniziativa con cui il Comune di Varazze ha anticipato la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento (World Drowning Prevention Day), promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla Foundation for Environmental Education Italia (FEE).

Residenti, turisti e famiglie si sono ritrovati per un pomeriggio dedicato alla cultura del mare, alla prevenzione e alle buone pratiche di soccorso acquatico.

L’incontro è stato aperto dal sindaco Luigi Pierfederici, il quale ha sottolineato l’importanza della consapevolezza e della prevenzione per la sicurezza in mare. Sono intervenuti anche il Luogotenente Fabio Paita, Comandante della Capitaneria di Porto di Varazze, e il Presidente dell’Associazione Bagni Marini, Sandro Badiale.

La biologa marina Gabriella Motta ha curato un approfondimento divulgativo, guidando i presenti alla scoperta degli esseri viventi che abitano il Santuario Pelagos. L’intervento si è focalizzato sui rischi naturali dell’ambiente marino e sulle specie che si possono trovare nei fondali del Mar Ligure. Hanno suscitato particolare interesse i consigli pratici su come gestire in tranquillità situazioni comuni ma spesso sottovalutate, come il contatto con le meduse.

Successivamente, i volontari della Croce Rossa Italiana hanno illustrato le regole della balneazione sicura, per poi dimostrare attraverso l’impiego di un manichino le manovre fondamentali di primo soccorso da mettere in atto tempestivamente in caso di emergenza in acqua o sulla battigia.

A chiudere la giornata è stata la simulazione di salvataggio curata dall’Associazione Dei dell’acqua con Cristina Mendoza e il suo cane Guapo. L’unità cinofila ha mostrato al pubblico l’incredibile intesa tra la conduttrice e il cani da salvataggio, simulando interventi di soccorso acquatico che hanno conquistato l’attenzione e gli applausi di adulti e bambini. Per completare la simulazione è intervenuto anche un mezzo di soccorso della Capitaneria di Porto.

L’evento di oggi ha dato l’avvio al calendario estivo di iniziative dedicate alla Bandiera Blu, che proseguirà con la tradizionale Settimana Blu, in programma dal 3 al 9 agosto 2026. Una settimana ricca di attività gratuite pensate per coinvolgere bambini, famiglie e appassionati del mare attraverso laboratori didattici in spiaggia, escursioni di snorkeling, una biciclettata naturalistica lungo il Lungomare Europa alla scoperta del Santuario Pelagos e una coinvolgente escape room sul tema marino dedicata ai più piccoli.

Un programma che coniuga educazione ambientale, divertimento e scoperta del patrimonio naturale di Varazze, promuovendo una sempre maggiore consapevolezza del valore del mare e della sua tutela. Tutte le informazioni sul programma delle iniziative si trovano sul sito www.comune.varazze.sv.it.