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Novità

Autovelox, nuove regole sui dispositivi. Ciangherotti: “Provincia di Savona e Comuni facciano chiarezza”

L'ex consigliere comunale e provinciale commenta il nuovo decreto del governo

velox Borghetto

Provincia. “Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto sugli autovelox, il Governo ha fissato regole più chiare sull’utilizzo dei dispositivi per il controllo della velocità. È una novità importante, che riafferma un principio semplice ma fondamentale: la legge deve valere per tutti. Anche per chi è chiamato a farla rispettare”.

Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, ex consigliere comunale di Albenga ed ex consigliere provinciale.

“Non è una questione teorica. In diverse realtà italiane alcuni enti hanno già scelto di sospendere, in via precauzionale, l’utilizzo di determinati autovelox. Ed è proprio questo che solleva una domanda legittima. Se il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto ieri, perché alcuni dispositivi erano già stati disattivati nei giorni o nelle settimane precedenti? Si è trattato di una scelta esclusivamente prudenziale oppure vi era già la consapevolezza della necessità di attendere un quadro normativo più chiaro?”.

“Sono interrogativi ai quali i cittadini hanno diritto di ricevere risposte chiare. Nessuno mette in discussione la necessità di contrastare l’eccesso di velocità. Gli autovelox, se utilizzati correttamente e nel pieno rispetto della legge, rappresentano uno strumento importante per la tutela della sicurezza stradale. Proprio per questo non possono esistere zone d’ombra. E quindi rivolgo una domanda alla Provincia di Savona e a tutti i 69 Comuni del territorio. Quali autovelox sono oggi pienamente conformi alla normativa vigente?” aggiunge Ciangherotti.

“I cittadini hanno il diritto di sapere dove sono installati, quale modello viene utilizzato, quando è stato omologato, se è regolarmente registrato e da quale data può essere legittimamente impiegato per l’accertamento delle violazioni. La trasparenza non indebolisce i controlli. Al contrario, ne rafforza la credibilità. Chi rispetta i limiti di velocità non ha nulla da temere. Ma nessun cittadino deve avere il dubbio di ricevere una sanzione elevata mediante un dispositivo che non possieda tutti i requisiti previsti dalla legge.

“Per questo rivolgo una richiesta di assoluta trasparenza. Chiedo alla Provincia di Savona e a tutti i Comuni del territorio di pubblicare sul proprio sito istituzionale un elenco completo e costantemente aggiornato degli autovelox presenti, indicando per ciascun impianto: la posizione esatta; il modello del dispositivo; la data di omologazione; gli estremi della registrazione prevista dalla normativa vigente; lo stato di effettiva operatività”.

“Se tutti gli autovelox sono perfettamente conformi, questa sarà la risposta più chiara e convincente che si possa offrire ai cittadini. Se invece dovessero emergere situazioni che richiedono verifiche o chiarimenti, è giusto affrontarle con trasparenza, senza scaricare sui cittadini le conseguenze di eventuali errori amministrativi. La sicurezza stradale è un valore irrinunciabile. Ma lo è anche la certezza del diritto. Perché uno Stato autorevole non chiede soltanto il rispetto delle regole, le rispetta per primo. E le rende trasparenti per tutti” conclude.

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