Autostrade, traffico e disagi: fino a 12 km di coda tra Finale Ligure e Savona

Ponente. Una domenica certamente difficile per la viabilità autostradale in Liguria e nel savonese.

Nel pomeriggio, a causa del traffico intenso per i rientri dal weekend, si sono registrati fino a 12 km di coda nel tratto di A10 tra Finale Ligure e Savona, in direzione Genova. Ora la situazione è in lieve ma progressivo miglioramento.

Nella direzione opposta, invece, lievi criticità al flusso viario per un piccolo incidente accaduto nel tratto tra Spotorno e Feglino, in direzione Ventimiglia.

Sempre sulla A10, disagi alla circolazione per una coda di 2 km tra il bivio A10/A26 dei Trafori e Genova Pegli, provocata da un incidente non grave.

E per la giornata di domani, lunedì 13 luglio, è segnalato bollino giallo sulla A10 tra Savona e Genova, in entrambe le direttrici di marcia, tra le 7.00 e le 13.00. Stessa situazione anche sulla A26, sempre in entrambe le direzioni (Gravellona Toce e Genova Voltri), dalle 7.00 alle 13.00.

Quindi, è indicato un aumento dei tempi di percorrenza per i mezzi e veicoli in transito.