Autostrade, per domenica 26 luglio traffico da bollino rosso su A10 e A26

Ponente. Si preannuncia una domenica, quella del 26 luglio, caratterizzata da disagi alla viabilità autostradale ligure e savonese, complice il rientro dalle località della riviera per il weekend e per la fine del mese.

Le previsioni del traffico indicano bollino rosso sulla A10 tra Savona e Genova dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Tuttavia, nel corso della giornata è segnalato bollino giallo, in entrambe le direzioni, con un aumento dei tempi di percorrenza per i veicoli e i mezzi in transito.

Criticità anche sulla A26, con bollino rosso tra le 16.00 e le 19.00, verso Gravellona Toce: anche nelle altre fasce orarie, sempre in entrambe le direttrici di marcia, si prevede bollino giallo, quindi con possibili rallentamenti rispetto alla normale circolazione viaria.

Per quanto riguarda la giornata odierna, oltre all’incidente tra Arenzano e Varazze, solo in tarda mattinata si è registrata una coda di 1 km tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, per il taffico intenso.

E per domani, non si escludono potenziali disagi sulle tratte di via Aurelia, in particolare dalle ore pomeridiane.