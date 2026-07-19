Autostrade ed elisoccorso, polemiche e problemi mai risolti: dalle scuse inopportune alla convenzione con i Vigili del fuoco

Liguria. I problemi sulle autostrade e quelli legati all’elisoccorso, mai del tutto risolti soprattutto dopo l’avvento dei privati: sono i temi che ci sembravano più importanti da sviluppare questa settimana.

Le scuse di Autostrade

Alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi, Arrigo Giana, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, ha presentato le scuse per quanto accaduto. Mai mossa fu meno opportuna, come ha sottolineato Egle Possetti, presidente del Comitato delle vittime: “Neanche Totò avrebbe fatto una cosa del genere”. Poi ha aggiunto che occorre fare reale prevenzione, e che alle parole debbono seguire i fatti.

Noi ci permettiamo di aggiungere altro, visto che Autostrade per l’Italia è pubblica e che la storia in questione, dai Benetton in avanti, tristemente nota.

Le scuse di Giana non sono soltanto da criticare, ma da respingere, perché ancora una volta non mettono in gioco la logica del profitto. Cioè: la situazione dei cantieri, per opere mai fatte prima, è tale da richiedere non le scuse, ma il transito gratuito, almeno nei tratti che più provocano disagi (e probabilmente incidenti) come quello tra Savona e Genova. E la parte pubblica, a cominciare dal ministero e dalla Regione, deve essere in prima linea per condurre questa battaglia. La Liguria subisce ormai insopportabili danni economici e di immagine cui porre rimedio. Altro che scuse.

Elisoccorso

Sul tavolo ci sono due aspetti importanti: la durata della nuova convenzione con i Vigili del fuoco e il protocollo per far intervenire l’elicottero più vicino indipendentemente dalla regione in cui accade il sinistro.

Spiega lo stato delle cose Stefano Giordano, capogruppo in Regione del Movimento 5 Stelle ed ex rappresentante dell’USB (Unione Sindacale di Base) dei Vigili del fuoco: “Per quanto riguarda il rinnovo della convenzione, in scadenza a fine 2026, occorre che sia prorogata di almeno tre anni. A questo proposito abbiamo presentato in consiglio regionale un ordine del giorno, approvato all’unanimità, pensando ad esempio che la convenzione con i privati dura nove anni. Sarebbe così possibile lavorare a un ulteriore miglioramento del servizio, ad esempio con il volo notturno. Solo i vigili del fuoco possono operare con le proprie specialità, come i sommozzatori, e con il Servizio sanitario della Regione. Ricordo infine che il costo del servizio dei pompieri è inferiore o almeno pari a quello dei privati che, beninteso, agiscono legalmente nel loro interesse”.

Per quanto concerne invece gli interventi in zone vicine ai confini regionali, Stefano Giordano dice: “Con Davide Natale del Pd abbiamo chiesto che sia fatto funzionare un protocollo secondo cui interviene l’elicottero più vicino, non quello della Regione in cui accade il sinistro, che magari è molto distante, come purtroppo è accaduto. Dobbiamo lavorare con Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, insomma le regioni confinanti, affinché sia inviato l’elicottero più vicino, secondo l’ovvio e sacro principio che conta solo salvare la vita umana“.