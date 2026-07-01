Autostrade, code e rallentamenti sulla A10: sette chilometri tra Varazze e Savona

Savona/Varazze. Mattinata difficile sulle autostrade della Liguria quella di oggi, mercoledì 1 luglio, a causa dei lavori che ormai da mesi provocano code e rallentamenti.

Sulla A10, nel tratto di Autostrade per l’Italia, sono segnalati 7 km di coda segnalati tra Varazze e Savona, in direzione del capoluogo di provincia. Il tempo di percorrenza del tratto è stimato in 46 minuti (+33′).

Sempre in riferimento a questa tratta, ma direzione Genova, sono segnalati 2 km di coda tra il bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori. Il tempo di percorrenza è stimato in 17 minuti (+11′).

Sempre sulla A10, ma nel tratto di concessionideltirreno.it , è segnalato un veicolo fermo al casello (in entrata) di Spotorno, direzione Ventimiglia, che ha causato rallentamenti.