Roccavignale. Traffico riaperto dalle 17:30 di oggi pomeriggio sulla Sp28 Bis del Colle di Nava. Nei giorni scorsi la strada era stata chiusa in seguito all’incidente avvenuto il 15 luglio, che ha visto il ribaltamento di un’autogru in frazione Valzemola.

Ribaltandosi, il mezzo ha occupato entrambe le corsie di marcia, quindi il traffico è stato completamente interrotto per due giorni. Inoltre, sulla carreggiata si erano sversati alcuni liquidi provenienti dal mezzo incidentato.

Sono state completate le operazioni di rimozione del mezzo incidentato, di pulizia della sede stradale, i successivi interventi di sistemazione delle barriere di protezione e di ripristino del manto stradale danneggiato.

Sul posto hanno operato due autogru, una arrivata da Savona e una da Genova, insieme ai vigili del fuoco di Cairo Montenotte.

Nel sinistro, forse dovuto ad un guasto dei freni, il conducente è rimasto illeso.

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Gru ribaltata a Roccavignale

La Provincia ringrazia le forze dell’ordine intervenute e il Comando dei Vigili del Fuoco di Savona, il cui contributo è stato fondamentale durante le operazioni, come l’utenza per la collaborazione e la pazienza dimostrate.