Roccavignale. Traffico ancora sospeso a Roccavignale, sulla Sp 28 Bis del Colle di Nava, per un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, 15 luglio, che ha visto il ribaltamento di un’autogru in frazione Valzemola.

La Provincia di Savona, ente competente del tratto stradale, precisa che stanno proseguendo da diverse ore le operazioni di rimozione del mezzo, ma non è ancora possibile, al momento, riaprire la strada.

Sul posto stanno operando due autogru, una arrivata da Savona e una da Genova, insieme ai vigili del fuoco di Cairo Montenotte.

Ribaltandosi, il mezzo ha occupato entrambe le corsie di marcia, quindi il traffico risulta completamente interrotto. Inoltre, sulla carreggiata si sono sversati alcuni liquidi provenienti dal mezzo incidentato. Nel sinistro, forse dovuto ad un guasto dei freni, il conducente è rimasto illeso.

Percorsi alternativi

La Sp 28 bis è uno dei collegamenti importanti con il Piemonte e il cuneese. In queste ore i percorsi alternativi sono i seguenti: per il solo traffico leggero proveniente da Montezemolo si consiglia la deviazione lungo la ex SS 28 bis (vecchio tracciato), con ricongiungimento in direzione Cengio Alto e Millesimo. Per il traffico proveniente dalla Liguria e diretto verso Ceva, si consiglia di imboccare l’autostrada A6 “Torino–Savona” in corrispondenza del casello di Millesimo.

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Gru ribaltata a Roccavignale

La Provincia invita gli utenti della strada a prestare la massima attenzione, attenersi alla segnaletica presente e programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni in atto.