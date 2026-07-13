Auto in fiamme sulla A6: vigili del fuoco mobilitati

Savona. Incidente nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A6, poco prima del casello di Altare, a causa di un veicolo in fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 16.45. Secondo le prime informazioni , l’incendio si è sviluppato all’altezza del chilometro 109+700, nel tratto autostradale compreso tra il bivio di innesto A6/A10 Savona e il casello di Altare.

Resta ancora da chiarire la dinamica dell’episodio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che in questo momento è ancora al lavoro per completare le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della carreggiata interessata dal rogo.