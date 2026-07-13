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In fiamme

Auto in fiamme sulla A6: vigili del fuoco mobilitati

L'episodio si è verificato intorno alle 16.45, poco prima del casello di Altare

vigili del fuoco generica
Foto d'archivio

Savona. Incidente nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A6, poco prima del casello di Altare, a causa di un veicolo in fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 16.45. Secondo le prime informazioni , l’incendio si è sviluppato all’altezza del chilometro 109+700, nel tratto autostradale compreso tra il bivio di innesto A6/A10 Savona e il casello di Altare.

Resta ancora da chiarire la dinamica dell’episodio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che in questo momento è ancora al lavoro per completare le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della carreggiata interessata dal rogo.

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