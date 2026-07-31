Auto in fiamme a Bardineto, intervento dei vigili del fuoco: salvi due persone e tre cani a bordo

Bardineto. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 31 luglio, lungo la strada provinciale, nel tratto compreso tra Carpe e Bardineto, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco.

L’episodio si è verificato intorno alle 19. Il rogo fortunatamente non ha provocato feriti. A bordo del veicolo erano presenti una 54enne loanese, insieme ad un passeggero e a tre cani.

La conducente si è accorta in tempo che qualcosa non andava, avvertendo un forte odore di bruciato provenire dall’auto. Ha quindi accostato e fermato il mezzo: una decisione che si è rivelata provvidenziale.

Poco dopo, infatti, le fiamme hanno interessato la parte anteriore dell’auto, in corrispondenza del vano motore. Secondo quanto riferito, l’incendio potrebbe essere stato provocato dal surriscaldamento dei freni.

La 54enne e il passeggero sono riusciti a scendere dal veicolo senza riportare conseguenze. Anche i tre cani che viaggiavano a bordo con loro sono stati messi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. L’intervento dei soccorritori è stato particolarmente importante anche per la presenza della vegetazione a bordo strada, che avrebbe potuto favorire la propagazione delle fiamme al bosco circostante.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ceriale, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti del caso.

L’incendio ha provocato ingenti danni all’automobile, ma fortunatamente il bilancio dell’episodio è stato limitato ai danni materiali: nessun ferito tra le persone a bordo e nessuna conseguenza per i tre animali.