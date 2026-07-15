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Ausili sportivi per atleti disabili, via libera al bando regionale per i contributi

L'iniziativa prevede un sostegno regionale fino a un massimo di 4.000 euro per ciascun beneficiario

tennis in carrozzina

La Regione Liguria ha approvato il bando per la concessione di contributi destinati all’acquisto di ausili sportivi, rivolto agli atleti con disabilità tesserati presso società o associazioni riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico – Comitato regionale Liguria, attraverso le Federazioni Paralimpiche e gli Enti Paralimpici affiliati.

L’iniziativa prevede un contributo regionale fino a un massimo di 4.000 euro per ciascun beneficiario, iva esclusa, per l’acquisto di ausili sportivi o di parti di essi. La misura è finanziata con una dotazione complessiva di 30.000 euro e sarà gestita con procedura “a sportello”, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

“Promuovere lo sport significa creare le condizioni affinché ogni persona possa praticarlo, indipendentemente dalle proprie abilità – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro – questa è una misura che abbiamo voluto fortemente per sostenere i tanti atleti paralimpici che ogni anno, con passione e determinazione, danno un impulso fondamentale all’interno del nostro palinsesto sportivo. L’inclusione passa attraverso il sostegno all’acquisto degli ausili sportivi, ma anche attraverso impianti e strutture realmente accessibili, senza barriere architettoniche, che consentano a tutti di vivere lo sport come un diritto e un’opportunità di benessere, socializzazione e crescita. Il nostro obiettivo è costruire un sistema sportivo sempre più aperto e inclusivo, nel quale nessuno sia escluso dalla possibilità di partecipare e valorizzare il proprio talento”.

“Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, autonomia e crescita personale – dichiara l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali Massimo Nicolò – con questo bando vogliamo continuare a sostenere concretamente gli atleti con disabilità, aiutandoli a dotarsi di ausili spesso indispensabili per praticare attività sportiva e raggiungere i propri obiettivi agonistici e personali. Con questa misura vogliamo abbattere le barriere che limitano la piena partecipazione alla vita sportiva e sociale e garantire pari opportunità a tutti i cittadini”.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato al bando e trasmesse alla Consulta Regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità tramite Pec oppure mediante raccomandata A/R, corredate della documentazione richiesta.
Per consultare il bando ecco il link.

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