“Aspettando Celle legge” presenta il libro di Marzia Pistacchio: “Malarazza”

Celle Ligure. “Malarazza”. Sarà presentato domenica il libro di Marzia Postacchio nell’ambito dell’iniziativa “Aspettando Celle legge“. Una raccolta di storie di donne, di femmine come spesso verranno indicate nell’opera.
“Donne-femmine tutte diverse, ma ciascuna accomunata dalla voglia di non farsi schiacciare, di resistere, di combattere e di ribellarsi. – spiega l’autrice – Ogni donna del libro è in qualche modo vittima di stereotipi, di dicerie, di maledizioni. Ciò non le rende più fragili, ma costituisce un motivo per ridefinire la loro identità che andrà oltre a tutti quei pregiudizi”.
La particolarità del libro, Blackdog Edizioni, è che ogni storia si lega a una ricetta che rappresenta le vicende di ciascuna donna-femmina, suggerendo una sensazione olfattiva e gustativa connessa.
A guidare il lettore sono significative anche le immagini di Eleonora Visconti che, con i suoi acquarelli, accompagna visivamente i racconti, completando il viaggio sensoriale.
La presentazione, domenica 5 luglio negli spazi antistanti la Biblioteca Comunale “P. Costa” alle 18,30. Modera Nico Amoroso.