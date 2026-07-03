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“Aspettando Celle legge” presenta il libro di Marzia Pistacchio: “Malarazza”

Domenica 5 luglio, alle 18,30, negli spazi antistanti la biblioteca comunale “P. Costa“

biblioteca celle

Celle Ligure. “Malarazza”. Sarà presentato domenica il libro di Marzia Postacchio nell’ambito dell’iniziativa “Aspettando Celle legge“. Una raccolta di storie di donne, di femmine come spesso verranno indicate nell’opera.

“Donne-femmine tutte diverse, ma ciascuna accomunata dalla voglia di non farsi schiacciare, di resistere, di combattere e di ribellarsi. – spiega l’autrice – Ogni donna del libro è in qualche modo vittima di stereotipi, di dicerie, di maledizioni. Ciò non le rende più fragili, ma costituisce un motivo per ridefinire la loro identità che andrà oltre a tutti quei pregiudizi”.

La particolarità del libro, Blackdog Edizioni, è che ogni storia si lega a una ricetta che rappresenta le vicende di ciascuna donna-femmina, suggerendo una sensazione olfattiva e gustativa connessa.

A guidare il lettore sono significative anche le immagini di Eleonora Visconti che, con i suoi acquarelli, accompagna visivamente i racconti, completando il viaggio sensoriale.

La presentazione, domenica 5 luglio negli spazi antistanti la Biblioteca Comunale “P. Costa” alle 18,30. Modera Nico Amoroso.

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