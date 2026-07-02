Arrestato un pusher a Borghetto Santo Spirito e sequestrati circa 400 grammi di droga

Borghetto Santo Spirito. I Carabinieri arrestano giovane per spaccio di sostanze stupefacenti e gli sequestrano oltre 400 grammi di droga. Nella notte appena trascorsa, tra l’1 e il 2 luglio, i militari della Stazione di Borghetto Santo Spirito hanno fermato un 27enne, residente nel milanese, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un servizio perlustrativo notturno, volto alla prevenzione e repressione dei reati, gli uomini dell’Arma, mentre transitavano in Piazza Gramsci intorno alle ore 2, hanno notato due persone in atteggiamento sospetto, appartate in una zona defilata. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente e, nonostante uno dei due giovani sia riuscito ad allontanarsi frettolosamente facendo perdere le proprie tracce, il secondo è stato bloccato dai militari proprio mentre stava cercando di disfarsi di un involucro che, una volta recuperato, è stato accertato contenere una modica quantità di hashish.

Nonostante la ritrosia dimostrata dal fermato nel fornire collaborazione ed indicare la propria attuale dimora, grazie alla loro conoscenza del territorio, i militari della Stazione di Borghetto Santo Spirito sono riusciti a collegare il soggetto ad un domicilio reso noto durante una precedente attività di controllo, rendendo possibile procedere ad una successiva perquisizione domiciliare. L’operazione, estesa con il supporto della pattuglia del Comando Arma di Pietra Ligure, ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente circa 190 grammi di marijuana e circa 297 grammi di hashish, oltre a materiale utile al confezionamento, tra cui una bilancia di precisione e un coltello da cucina con tracce di sostanza stupefacente.

Il giovane, condotto presso gli uffici del Comando, è stato dichiarato in arresto e trattenuto in camera di sicurezza a disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso il Tribunale di Savona. Nella tarda mattinata di oggi, a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto e rito direttissimo, il GIP ha disposto a carico dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di firma nel comune di residenza.

Questa operazione si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona. Tali attività, pianificate con particolare attenzione durante il pieno della stagione estiva, sono finalizzate a garantire una presenza costante e capillare nelle aree maggiormente frequentate, al fine di prevenire e reprimere il perpetrarsi di reati e accrescere la sicurezza dei cittadini e dei turisti.