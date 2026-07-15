Area di crisi savonese, sindacati soddisfatti per la risoluzione al Senato: “Passo avanti importante in un momento delicatissimo”

Savona. Simone Turcotto di Cgil, Simone Pesce di Cisl e Roberto Fallara di Uil esprimo soddisfazione per l’approvazione della risoluzione in Senato sull’area di crisi complessa, votata all’unanimità nella giornata del 14 luglio.

“Un altro passo in avanti fatto su un tema fondamentale per il territorio savonese – dicono i sindacalisti – Un passo avanti in un momento che resta delicatissimo per un territorio che da anni soffre di una crisi dovuta ad una pesante deindustrializzazione, ad una forte terziarizzazione del proprio tessuto economico e che vede per l’ennesima volta a rischio la propria tenuta. Questo a causa delle conseguenze della fase storica che stiamo attraversando ormai da 15 anni e che ora si aggrava ulteriormente a causa dei conflitti e dei cambiamenti industriali che stanno interessando l’intero pianeta”.

“In questa fase, con questo provvedimento, si dovrà lavorare d’anticipo per scongiurare il rischio di eventuali problematiche legate alle situazioni che si stanno determinando nelle filiere del vetro e dell’automotive a causa di scelte politiche ed energetiche discutibili. Si tratta di comparti che, insieme ad altri attualmente meno impattati dagli effetti delle crisi in atto, rappresentano parti fondamentali del tessuto economico del nostro territorio per valore aggiunto prodotto e che non possiamo rischiare di perdere”.

Secondo i sindacalisti “questo risultato importante, che andrà poi concretizzato con interventi e strumenti adeguati, è ancora una volta anche frutto del contributo determinante del sindacato confederale, che si spende ormai da un decennio su questo tema. Occorre infine riconoscere l’importanza della collaborazione tra la politica e le parti sociali finalizzata al raggiungimento di questo importante traguardo che rappresenta però solo l’inizio di un’altra fase di lavoro e non ancora l’obiettivo finale”.