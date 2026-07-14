Area di crisi complessa di Savona, approvato odg in Regione: “Stimolare occupazione e arrivo di nuove imprese e investire in infrastrutture”

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 317, presentato da Alessandro Bozzano (Noi Moderati) che impegna la giunta a proseguire il lavori di attuazione degli interventi sull’Area di crisi industriale complessa di Savona facendosi parte attiva presso la Provincia di Savona affinché nelle prossime sedute del Comitato territoriale di coordinamento siano invitati i consiglieri regionali della Provincia di Savona.

Nel documento si ricorda che l’area richiede politiche che stimolino l’occupazione e l’insediamento di nuove imprese e che per arrivare alla riqualificazione dell’area è necessario investire in infrastrutture strategiche, creando anche sinergie tra pubblico e privato per rilanciare l’industria locale, mantenendo sempre vivo il confronto con il territorio.

Il documento è stato sottoscritto dai gruppi Lega, Fratelli d’Italia, Vince Liguria, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra.

L’assessore alle Aree di crisi complessa Paolo Ripamonti ha annunciato che oggi la nona Commissione del Senato, dopo avere incontrato anche i rappresentanti della Provincia di Savona e di tutto il territorio savonese, ha approvato una risoluzione in merito e, visto l’aggiornamento, ha chiesto una modifica dell’impegnativa dell’ordine del giorno, che è stata accolta da Bozzano.

Rocco Invernizzi (FdI,) Matteo Campora (Vince Liguria), Sara Foscolo (Lega Liguria –Salvini) e Jan Casella (Avs) hanno chiesto di sottoscrivere l’ordine del giorno. Roberto Arboscello (Pd) ha annunciato voto favorevole, in particolare dopo le modifiche proposte dall’assessore Ripamonti. Angelo Vaccarezza (FI Berlusconi) ha annunciato voto favorevole sul documento, rallegrandosi per la notizia fornita dall’assessore.

Ha detto Bozzano: “Con questo Ordine del Giorno vogliamo mantenere alta l’attenzione sul futuro dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese e dare continuità al lavoro svolto finora dalla Regione Liguria. È fondamentale che anche i consiglieri regionali del territorio possano partecipare ai lavori del Comitato territoriale di coordinamento, contribuendo direttamente al monitoraggio degli interventi e al confronto con tutti i soggetti coinvolti nel percorso di rilancio”.

“Il savonese ha bisogno di sviluppo, infrastrutture e nuove opportunità di lavoro – ha concluso Bozzano -. Il voto unanime dell’aula e la condivisione dell’ordine del giorno da parte della maggioranza e delle forze di opposizione dimostrano che, quando si parla del futuro del territorio, è possibile lavorare insieme nell’interesse delle comunità e delle imprese. Il rilancio dell’Area di Crisi Industriale Complessa deve continuare a rappresentare una priorità per tutte le istituzioni”.