Arcobaleno, nel Meeting brillano Irene Sinesi, Alessia Laura e Filippo Bruno

Celle Ligure. In attesa dei risultati della giornata di Boissano (in programma Boissano Atletica Estate), aggiorniamo su alcune delle prestazioni realizzate nei giorni scorsi dagli alfieri dell’Atletica Arcobaleno.
Nel corso del Meeting Arcobaleno di Celle Ligure c’è stato spazio anche per i nostri “miler”: Irene Sinesi continua a crescere. Dopo un ottimo 1000 corso in quel di Montecarlo al Meeting Herculis a Celle si è messa in evidenza correndo gli 800 in 2.12.07- Saison best anche per Laura Alessia, all’arrivo in 2.15.35. Tra i maschi, sempre sugli 800, Filippo Bruno ha centrato un interessante 1.53.30.
Campionati Regionali Piemontesi a Novara e spazio agli sprinter: Mattia Uccheddu si conferma a 11.05, mentre Matteo Cioni fa lo stagionale correndo i 100 in 11.05.
Bene Anabel Vitale sui 100 ostacoli, corsi in 15.14.
Sui 400 ancora bene lo junior Federico Chellini (50.62) e buona prova anche per Anna Crovetto (56.73 all’arrivo).
In quel di Brescia è Edoardo Casale a fare bene, correndo i 1500 in 4.11.57.