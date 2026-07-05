Approdata in porto a Savona la Open Arms: a bordo 85 migranti

Savona. E’ approdata in porto a Savona oggi pomeriggio intorno alle 17 la nave Open Arms con 85 persone a bordo. Tra loro ci sono anche alcuni minori non accompagnati che verranno ospitati nei centri di accoglienza situati anche in altre regioni.

Il soccorso è avvenuto intorno alle 2 di notte del 1 luglio nel Mediterraneo, nel corso della 129ª missione.

Dopo un primo controllo sanitario a bordo, si svolge la visita medica con il personale del 118 e i mediatori culturali. Per i minorenni l’iter si conclude entro stasera, per gli altri le operazioni di polizia sono in programma domani. Nel Palacrociere saranno allestiti i letti per la notte.

I migranti salvati provengono da Egitto, Somalia, Bangladesh: “Viaggiavano su un’imbarcazione priva di qualsiasi dispositivo di salvataggio o attrezzatura per la navigazione”, riporta Open Arms Italia in un post sulla pagina Facebook.

“Oltre 700 miglia e circa 4 giorni di navigazione. Altrettante miglia e altri giorni per tornare dove altre persone sono in pericolo. Obbligarci a questo costa vite umane“, aveva polemizzato.

Si tratta del sesto sbarco negli ultimi mesi a Savona: il primo risale a oltre un anno fa (giugno 2025) quando a Savona erano arrivati 73 migranti a bordo della Ocean Viking, l’ultimo a fine maggio.