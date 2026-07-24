  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Help!

Appello per la gatta Ginny, smarrita in via Nazario Sauro a Pietra Ligure: “Aiutateci a ritrovarla”

Una gatta dal pelo chiaro e con caratteristici occhi azzurri, è molto timida e spaventata: i proprietari chiedono la massima collaborazione ai residenti della zona

gatta ginny smarrita

Si appella alla solidarietà e all’attenzione della comunità cittadina la famiglia di Ginny, una gatta smarrita di recente a Pietra Ligure in zona via Nazario Sauro (al civico 170).

Ginny è una gatta dal pelo chiaro e dagli occhi azzurri. Il suo principale segno di riconoscimento è la presenza di due anelli scuri ben visibili sulla coda.

Trattandosi di una gatta molto timida e paurosa, è molto probabile che si sia nascosta nei paraggi (garage, giardini, anfratti o sottoscala) e che non si avvicini spontaneamente agli sconosciuti.

Si chiede pertanto a chiunque si trovi nelle vicinanze di fare attenzione e, in caso di avvistamento — anche solo di sfuggita —, di non tentare di rincorrerla o spaventarla, ma di contattare immediatamente i riferimenti sottostanti.

Chiunque abbia notizie o la avvisti è pregato di contattare tempestivamente: Erica Scasso, tel: 331 277 6298

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.