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Antincendio boschivo, missione in Calabria anche per i volontari della Protezione civile savonese

Partecipano i gruppi comunali di Calice Ligure, Spotorno, Villanova d'Albenga, Albenga, Loano e Celle Ligure

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Liguria. Sono 40 i volontari della Protezione civile ligure, accompagnati da funzionari del Dipartimento della Regione Liguria, impegnati in una missione di supporto in Calabria nell’ambito della campagna antincendio boschivo. I volontari opereranno per due settimane sulla costa ionica del Catanzarese: nella prima settimana sono partiti volontari provenienti dalle province di Savona e Imperia, che saranno poi avvicendati dai colleghi di Genova e La Spezia.

Partecipano alla missione i Gruppi comunali di Calice Ligure, Spotorno, Villanova d’Albenga, Albenga, Loano, Celle Ligure, Imperia, Pompeiana, Ventimiglia e Diano Castello, insieme alle associazioni Santi Trinità, San Bartolomeo di Sanremo e Monte Faudo.

I gemellaggi sono promossi dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per il supporto delle Regioni che ne fanno richiesta.

“Ritengo questa esperienza, ormai consolidata anno dopo anno, assolutamente positiva – dichiara l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone – perchè ciascun volontario arricchisce il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze anche rispetto alle modalità di lavoro e al sistema operativo di altre regioni, in particolare della Calabria: oltre alla lotta attiva agli incendi boschivi questa esperienza consente infatti un importante scambio di esperienze tra Regioni”.

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“Un confronto che permette di valutare, valorizzare e mettere a punto aspetti fondamentali dell’attività dell’antincendio boschivo: modello di intervento, modalità di attivazione, esperienze di spegnimento, raccordo con le strutture operative, organizzazione, catena di comando. Per i volontari è anche un momento per imparare sempre di più a fare squadra”.

“Voglio ringraziare i nostri funzionari impegnati nella missione e tutti i volontari che partecipano con grande entusiasmo e contribuiscono a far crescere il sistema della Protezione civile ligure e italiana, tra i migliori d’Europa” comclude l’assessore regionale.

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