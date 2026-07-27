Ant Albenga sposa il progetto “Un ombrellone per amico”: le spiagge donano il costo di un ombrellone a favore della prevenzione oncologica

Albenga. Dopo diversi anni di collaborazione in Puglia, Versilia e in diverse altre aree marittime del Paese, l’alleanza fra Fondazione ANT e il progetto “Un ombrellone per amico” dà i suoi frutti anche sul litorale di Albenga.

Mercoledì 29 luglio, infatti, i gestori degli stabilimenti balneari delle spiagge di Albenga effettueranno una donazione, pari almeno al costo giornaliero di noleggio di un ombrellone, a favore dei progetti di prevenzione oncologica organizzati ciclicamente dalla delegazione ANT di Albenga. E, più in generale, a favore dell’ampio ventaglio di iniziative legate alla prevenzione delle neoplasie (giornate di controlli diagnostici gratuiti, iniziative di sensibilizzazione in scuole e aziende) messe in campo per tutto l’anno, in tutta Italia, dalla realtà di riferimento del Terzo Settore nazionale nei campi dell’assistenza domiciliare gratuita alle persone malate di tumore e della prevenzione oncologica.

La versione ingauna della nota iniziativa, sposata da ANT e patrocinata per l’occasione anche dal Comune di Albenga, si propone di alzare l’asticella dell’attenzione, visto il periodo dell’anno e vista la location, in particolare sui melanomi e sugli altri tumori della cute, cogliendo l’occasione per mettere in guardia la cittadinanza su fattori di rischio quali l’esposizione incongrua alla luce solare, l’esposizione incongrua a radiazioni artificiali ( lettini e lampade abbronzanti) e la protezione insufficiente delle creme solari per lunghe esposizioni.

Sullo sfondo di programmi di prevenzione ANT che, dal 2004, hanno messo in campo oltre 290.000 visite gratuite a beneficio dei cittadini e delle cittadine di 20 regioni italiane (25.823 delle quali nel solo 2025).

Per donare a sostegno della prevenzione oncologica ANT: IT24W0306909606100000111103.

Di seguito, l’elenco degli stabilimenti aderenti: Bagni Vadino, Bagni Doria, Bagni Rio, Essauira Club, Bagni Derna, Bagni Gallinara, Bagni Italia, Bagni Albenga, A Roca Do Mar, Bagni Ondina, Bagni Miramare, Bagni Ingaunia, Bagni Internazionale.