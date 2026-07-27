Andora, pubblicato il bando per gli assegni di merito ai laureati

Andora. Assegni di merito per gli studenti universitari andoresi laureati che hanno conseguito il titolo negli anni accademici 2023/24 o 2024/25, con laurea triennale o magistrale a ciclo unico, nel termine legale della durata del corso di studi prescelto e con valutazione non inferiore a 100/110. Il bando è stato pubblicato questa mattina sul sito del Comune di Andora e coloro che hanno i requisiti potranno presentare la domanda fino al 31 agosto 2026.

L’assegno di merito sarà quantificato in 100 euro per ogni anno di durata legale del corso di cui si è conseguito il titolo accademico.

L’iniziativa fa parte dei numerosi progetti realizzati dall’Amministrazione Demichelis e promossi dall’Assessore alle Politiche Giovanili Alexandra Allegri.

“Premiare l’impegno e il merito è obiettivo di questa Amministrazione – ha dichiarato l’assessore Alexandra Allegri – Ad Andora lo si fa da anni, a partire dalle scuole elementari. La formazione è un periodo importante nella vita dei nostri giovani, li prepara al futuro che auguriamo loro sia di successo e in linea con le loro aspirazioni. È dovere delle istituzioni promuovere e valorizzare l’impegno personale nel raggiungimento degli obiettivi, a qualsiasi livello, dimostrando ai nostri ragazzi interesse e apprezzamento, perché ognuno di loro, con il proprio lavoro, è portatore di valori condivisi”.

I requisiti per accedere all’assegno di merito sono: essere residenti nel Comune di Andora alla data di conseguimento del titolo accademico da almeno 3 anni; non essere iscritti nelle liste dei Cittadini Italiani Residenti all’Estero (AIRE); aver conseguito negli anni accademici 2023/24 o 2024/25 la laurea triennale o magistrale a ciclo unico nel termine legale della durata del corso di studi prescelto (in corso) e con valutazione non inferiore a 100/110.

Per presentare istanza è necessario compilare e sottoscrivere il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Andora all’indirizzo https://andora-sito.municipiumapp.it/it/page/borse-di-studio-4-2023-117896.

Lo stesso va inviato esclusivamente in formato.pdf prioritariamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune protocollo@cert.comunediandora.it oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del Comune protocollo@comunediandora.it. E’ possibile presentare il modulo anche negli orari di apertura al pubblico presso l’Ufficio Protocollo sito nell’atrio del Palazzo Comunale – via Cavour 94.

L’Amministrazione esprime una sincera gratitudine a tutte le professionalità dell’Ente nelle persone della dirigente Claudia Merlo, del dottor Mattia Poggio e dei collaboratori Claudia Paparella e Nadia Caruso per la loro competenza nella fase istruttoria.