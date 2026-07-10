Andora, partiti i lavori di riqualificazione della piazza di via Caboto

Andora. Sono stati avviati nel centro di Andora i lavori di riqualificazione della piazza di via Caboto. L’intervento, che ammonta a 80mila euro, prevede la realizzazione di un’area giochi per bambini, uno spazio pubblico aperto e verde urbano.

Spiega il sindaco Mauro Demichelis: “La piazza di via Caboto verrà completamente riqualificata. I lavori sono già iniziati e prevedono la creazione di uno spazio per i giochi dei bambini, con sedute ombreggiate, la sistemazione del verde urbano e uno spazio pubblico per il quale in futuro si potrà valutarne anche l’uso a fini turistici”.

“I lavori vengono realizzati attraverso un intervento compatibile con la scarsa profondità del terreno, dovuta alla presenza nella parte sottostante la piazza di box privati. Si tratta di una riqualificazione che certamente migliorerà la vivibilità della zona di via Caboto”.