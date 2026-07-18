Andora, Paolo Di Giannantonio apre la rassegna “Sguardi laterali”

Andora. Sarà Paolo Giannantonio il primo protagonista della rassegna “Sguardi Laterali – Incontri con gli autori su temi inconsueti”, che prende il via il 20 luglio promossa dal Comune di Andora Assessorato alla Cultura e divenuta negli anni uno degli appuntamenti più qualificati dell’estate culturale andorese.

Ambientata nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo Tagliaferro, la manifestazione propone anche quest’anno un percorso di incontri dedicati all’attualità, al giornalismo, alla narrativa e ai temi che attraversano il nostro tempo, offrendo al pubblico occasioni di dialogo e approfondimento attraverso punti di vista originali e non convenzionali.

“La rassegna Sguardi Laterali offre da 13 stagioni l’opportunità al pubblico di venire a contatto con importanti autori, saggisti, professionisti, giornalisti: uomini e donne che con le loro professioni hanno agito e agiscono nella società civile. Sono autori che attraverso i loro libri offrono interessanti momenti di riflessione sulla contemporaneità – ha dichiarato il Vice Sindaco con delega alla Cultura Daniele Martino – In questa prima parte, si tratta di giornalisti inviati come Paolo Di Giannantonio o Corrado Zunino capaci di analizzare i grandi eventi internazionali e i fatti al centro dell’attualità. Siamo lieti di ospitare anche una personalità pubblica di alto profilo come Giancarlo Canepa, che al suo felice debutto con un romanzo, ha creato un personaggio inserito in una trama coinvolgente e di stampo cinematografico”.

Il 20 luglio alle ore 21.30 sarà ospite Paolo Di Giannantonio, storico giornalista Rai e inviato nei principali scenari internazionali, protagonista dell’incontro “Inviato di guerra e di pace”. Un viaggio attraverso quarant’anni di giornalismo, per raccontare la storia contemporanea oltre la cronaca e dentro la complessità dei grandi eventi.

Seguirà l’incontro il 21 luglio con Giancarlo Canepa, autore del romanzo “Ventisei ore di buio”, un’intensa riflessione sul rapporto tra memoria, colpa e possibilità di rinascita, in un percorso narrativo che esplora le profondità dell’animo umano.

Chiuderà il ciclo di luglio il 28 Corrado Zunino, inviato di la Repubblica, con “La famiglia nel bosco”, un reportage dedicato a una vicenda che ha acceso il dibattito pubblico sui confini tra libertà educativa, responsabilità genitoriale e tutela dei minori, offrendo al pubblico l’occasione di confrontarsi con uno dei temi più delicati dell’attualità.

La rassegna, ideata nell’ambito della programmazione culturale del Contemporary Culture Center, è condotta da Christine Enrile, conferma anche per questa edizione la propria vocazione multidisciplinare, mettendo in dialogo esperienze, linguaggi e sensibilità differenti. Da tredici edizioni Sguardi Laterali invita il pubblico a guardare il presente da prospettive diverse, facendo dell’incontro con gli autori un’occasione di confronto e di crescita culturale.

I tre appuntamenti rappresentano l’apertura del calendario estivo di “Sguardi Laterali”, che proseguirà nel mese di agosto con nuovi ospiti e ulteriori incontri, confermando la volontà della rassegna di proporre un programma ricco e articolato, capace di intrecciare letteratura, giornalismo, cultura e riflessione civile.