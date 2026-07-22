Andora, migliora la bimba di 6 anni ferita dai fuochi d’artificio

Andora/Genova. Arrivano buone notizie sulle condizioni della bambina di 6 anni di Alassio rimasta gravemente ferita la sera del 19 luglio durante lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Andora.

La piccola era stata colpita da un fuoco d’artificio finito sulla folla, riportando ustioni di secondo e terzo grado in diverse parti del corpo, in particolare alle gambe, al busto e al viso. Dopo le prime cure all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, era stata trasferita all’istituto pediatrico Gaslini di Genova, dove è tuttora ricoverata.

Il quadro clinico, però, è in costante miglioramento. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dall’ospedale, la bambina è in buone condizioni generali ed è stata trasferita nella giornata di ieri dal reparto di semintensiva a quello di chirurgia.

Sempre ieri la piccola è stata sottoposta in sala operatoria a una medicazione chirurgica delle ustioni riportate nell’incidente. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori controlli e nuove medicazioni per monitorare la guarigione delle ferite.

La notizia rappresenta un importante segnale di speranza dopo i momenti di grande paura vissuti durante la serata del 19 luglio, quando un fuoco d’artificio, per cause ancora in fase di accertamento, aveva raggiunto il pubblico coinvolgendo la bambina e la madre, 39 anni, che aveva riportato ustioni alle gambe.

Sulla vicenda restano aperti gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del brutto accaduto. Fin dalle ore successive all’incidente il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, aveva espresso la propria vicinanza alla famiglia, assicurando l’avvio di tutte le verifiche necessarie per fare piena luce sull’accaduto.