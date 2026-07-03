Andora, iniziato l’intervento di sorbonatura dell’accesso in porto

Andora. Ha preso il via l’intervento di sorbonatura dell’imboccatura del porto turistico di Andora. I lavori, la cui durata prevista è di circa cinque giorni, ripristineranno la profondità dei fondali, diminuita a seguito dell’accumulo di sabbia portata dal mare. In ogni caso, il traffico in entrata e uscita dal porto non sarà interrotto.

L’imboccatura del porto sarà riportata alla quota di -3,5 mt. Il sindaco Mauro Demichelis ha firmato un’apposita ordinanza, che prevede comunque il pieno utilizzo del porto turistico da parte degli utenti.

Il materiale asportato sarà utilizzato per il ripascimento spiagge che ne avessero necessità. Una ditta specializzata ha compiuto delle analisi e verificato l’usabilità della sabbia presente sul fondale.

L’iter per avviare la sorbonatura ha previsto l’acquisizione del parere di ARPAL, l’autorizzazione di Regione Liguria, il rilascio di Autorizzazione Demaniale e della conseguente ordinanza per la navigazione da parte della Guardia Costiera.

Il materiale asportato sarà quindi provvisoriamente stoccato, in attesa del suo riutilizzo a fini di ripascimento spiagge, sull’area demaniale in concessione all’Ente costituita dal terrapieno “Ex MareSole – Ariston”.