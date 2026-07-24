Andora, il presidente nazionale Fee Claudio Mazza consegna la Bandiera Blu agli stabilimenti e al porto

Andora. Si è svolta questa mattina (24 luglio) al Porto Turistico di Andora la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2026 ad Andora, agli stabilimenti balneari e al porto turistico di Andora, da parte del presidente di FEE Italia Claudio Mazza, della referente FEE Liguria Albina Nocca Savastano, accolti dal sindaco Mauro Demichelis, dal presidente del Consiglio Comunale Flavio Marchiano, dal Presidente dell’AMA Fabrizio De Nicola e dell’Assessore all’Ambiente Alexandra Allegri.

Erano presenti la consigliera Maria Teresa Nasi, il presidente della Fondazione Borgo Castello, Corrado Siffredi con il consigliere Emanuel Voltolin Visca, il presidente dell’Associazione Bagni Marini, Massimo Galleano, l’avvocato Francesco Bruno, il Comandante del porto Piero Desantis, le autorità civili, militari, operatori del porto e degli stabilimenti balneari.

La cerimonia ha issato la Bandiera Blu sul Porto Turistico di Andora. Nella sede del Circolo Nautico di Andora, si sono svolti i saluti istituzionali e la consegna del vessillo al Comune, agli stabilimenti balneari e al Porto Turistico.

Il Presidente nazionale della FEE Claudio Mazza, ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso e portato avanti da Andora negli anni e culminato nel riconoscimento per il litorale: “E’ stato premiato il lavoro fatto – ha dichiarato Mazza – L’impegno del Comune insieme alla comunità, agli operatori, alle scuole. Bandiera Blu è un riconoscimento che viene assegnato al territorio nella sua interezza. E’ un percorso che è impostato al miglioramento continuo. Si parte prendendosi un impegno nei confronti dell’ambiente. Un grande lavoro che culmina nell’ottenimento del vessillo. Questa cerimonia è vista come il momento più importante, ma in realtà tutto parte da una scelta di salvaguardia che inizia molto prima”.

Un percorso che è stato riassunto dal sindaco di Andora Mauro Demichelis: “La Bandiera Blu appartiene a tutti gli andoresi ed è il risultato di un grande lavoro di squadra -ha dichiarato il primo cittadino – Ringrazio il presidente Claudio Mazza per averci onorato con la sua presenza e aver seguito negli anni, tutti i passi fatti dal comune di Andora nel percorso per raggiungere un riconoscimento da tempo ambito – ha detto il sindaco Mauro Demichelis – Il ritorno della Bandiera Blu, che mancava dagli anni ’90, è una grande soddisfazione. Consegnare oggi questo vessillo agli operatori balneari è il nostro modo di ringraziarli per il lavoro che svolgono nel corso della stagione estiva, ma anche nel resto dell’anno, in collaborazione con il comune, per la tutela del mare, la pulizia e il presidio del litorale».

Il primo cittadino ha poi ricordato gli investimenti realizzati dal Comune per la tutela del mare “attraverso il collettamento ad Imperia, il potenziamento delle reti fognarie, il monitoraggio estivo dei rii, la valorizzazione della mobilità sostenibile, il recupero e la tutela di aree verdi riconosciuto dalla commissione FEE. Fra questi anche la rigenererazione di Borgo Castello, l’impegno dei settori Servizi Tecnologici e Ambiente a tutela del territorio. Il primo cittadino ha riconosciuto anche il costante impegno del Porto Turistico, gestito da AMA, guidato dal presidente Fabrizio De Nicola, dal direttore del Porto Eugenio Ghiglione con ausilio di tutto il personale degli uffici e in banchina, sul fronte della sostenibilità e della qualità dei servizi”.

L’assessore all’Ambiente Alexandra Allegri, ha sottolineato l’importante percorso attuato da tutta la comunità e l’impegno negli anni del comune per l’ottenimento: “La gioia e la soddisfazione che oggi condividiamo con Andora, parte dal lontano. Un lavoro sia sul territorio con opere fondamentali a salvaguardia del litorale e dell’ambiente, seguito e riconosciuto da FEE, ma anche dietro le quinte da parte degli uffici comunali. Protagonisti di questa bandiera Blu sono anche i cittadini, gli operatori turistici, della costa come nell’entroterra. Andora e gli Andoresi, amano e rispettano il loro territorio. La FEE lo ha certificato”, ha dichiarato l’assessore Allegri.

Il presidente dell’AMA, Fabrizio De Nicola ha ricordato la continuità del Porto nel conquistare la Bandiera Blu per quasi 40 anni e il traguardo straordinario di vedere il vessillo sventolare sia sull’approdo che sulle spiagge: “La Bandiera Blu non rappresenta un punto di arrivo, ma un impegno che si rinnova ogni anno. Per la Marina di Andora questa è la trentanovesima Bandiera Blu consecutiva: una continuità che testimonia quasi quarant’anni di lavoro, attenzione all’ambiente, qualità dei servizi e miglioramento costante – ha dichiarato De Nicola – Per la prima volta nella storia di Andora, la Bandiera Blu delle spiagge e quella del porto sventolano insieme. È il segno di una comunità che ha scelto di investire nella qualità, nella tutela del mare e in un modello di sviluppo sostenibile. Il ritorno della Bandiera Blu sulle spiagge, insieme alla conferma del riconoscimento per il porto, valorizza l’intero territorio e rafforza l’immagine di Andora come una destinazione capace di coniugare qualità ambientale, sicurezza, accoglienza e servizi di eccellenza.»

Il Comune, ricordando che domani (25 luglio) si svolge l’evento nazionale FEE “Bandiera Blu: Mare in Sicurezza”, che unisce tutti i Comuni Bandiera Blu d’Italia, ha consegnato un attestato di merito ai titolari dei Bagni Holiday, dei Bagni La Pineta e ai bagnini Francesco Bogliolo e Alessio Biancheri, protagonisti nei giorni scorsi del salvataggio di un’anziana donna in difficoltà in mare che hanno rianimato fino all’arrivo dei soccorsi e il successivo ricovero.