“Ammalarsi” di Intelligenza Artificiale: le conseguenze e dove curarsi, anche a Savona

Savona. Ci si può “ammalare” di Intelligenza Artificiale, diventarne in sostanza troppo dipendenti, tanto da sostituire le relazioni reali con quelle artificiali, fino a soffrire di allucinazioni e psicosi, oltre a un più “banale” rischio di isolamento. Non si riesce a vivere senza l’IA, talvolta neanche rispondere alle domande più banali senza consultarla. Un problema, per chi ne soffre, che diventa ogni giorno sempre più grave, perché ogni giorno l’IA viene utilizzata maggiormente, quasi sempre a nostra insaputa.

D’altronde si scoprono nuovi pericoli della rete. Gli organismi competenti della Commissione Europea sostengono che Instagram e Facebook sono stati disegnati per creare dipendenza e minacciano una multa di 10 miliardi.

Ma come riverbera tutto questo dalle nostre parti? E che consigli si possono dare a chi soffre della “malattia” da IA?

Ne parliamo con Roberto Carrozzino, medico psichiatra, direttore del Dipartimento di salute mentale e dipendenze dell’Asl2, con cui, il 10 maggio scorso, sempre in Pensiamoci, avevamo affrontato l’argomento dei tanti giovani in cura nel Savonese per la dipendenza da internet e social.

Dottor Carrozzino, da noi abbiamo persone in cura per l’eccessiva dipendenza dall’IA?

“Non abbiamo casi specifici, ma che si inseriscono magari in quadri più ampi”.

In genere come si manifestano i sintomi? E come fare eventualmente per avere aiuto?

“Queste persone hanno un rapporto con l’IA come se fosse umano. Non sono solo giovani e giovanissimi, a volta hanno anche 50 o 60 anni. Comunque nei nostri servizi, in genere, cerchiamo di essere sempre più attrattivi, alla portata di tutti, con i nostri centri GIG (Generazioni in gioco) di corso Italia a Savona e di Carcare. Stiamo cercando anzi di aprirne altri. Chiunque può rivolgersi a noi, abbiamo un team di medici, psicologi, educatori, assistenti sociali e operatori socio-sanitari. Ci siamo per chi si sente a rischio, anche se magari non lo è”.

Come nell’esperienza che abbiamo raccontato per le dipendenze da internet e social, l’Asl 2, cioè la Sanità pubblica, ogni tanto funziona. Nel nostro caso, lo crediamo, perché Roberto Carrozzino mette passione nel suo lavoro, anche come divulgatore.