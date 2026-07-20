Ambiente e prevenzione: oltre un milione di euro per tutelare le foreste e la biodiversità del Savonese

Provincia. Un investimento complessivo superiore a un milione di euro per proteggere il patrimonio naturale, prevenire il rischio incendi e promuovere il turismo sostenibile. È il bilancio delle risorse assegnate alla Provincia di Savona nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, un pacchetto di finanziamenti fondamentali per la salvaguardia del territorio.

Con un indice di boscosità pari al 73% della sua superficie totale, Savona si conferma la provincia più verde d’Italia. Proprio per questo la gestione sostenibile e la tutela attiva dell’ecosistema rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza e lo sviluppo locale.

Un milione di euro per i Piani di Gestione della rete Natura 2000

La quota principale dei fondi, pari a 1.000.000 di euro, è stata erogata nell’ambito della sottomisura 7.1 (“Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”). Queste risorse hanno consentito la redazione dei Piani di Gestione per le 20 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) amministrate dall’Ente provinciale, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2009.

Gli strumenti di pianificazione mirano a garantire lo stato di conservazione ottimale per habitat e specie animali o vegetali d’interesse comunitario, rispettando le direttive europee sulla biodiversità. Attualmente, tutti i piani sono stati formalmente adottati dalla Provincia e sono in attesa dell’approvazione definitiva da parte della Regione Liguria.

Prevenzione incendi e mobilità dolce nella Riserva dell’Adelasia

Un ulteriore contributo di 89.458,34 euro, stanziato con la sottomisura 8.3, è stato dedicato a interventi concreti di prevenzione contro gli incendi boschivi e i dissesti naturali. I lavori si sono concentrati sulla manutenzione della viabilità forestale all’interno della Riserva Naturale Regionale dell’Adelasia e della ZSC “Rocca dell’Adelasia”. I cantieri hanno consentito di: migliorare la percorribilità dei tracciati per i mezzi di soccorso e antincendio; favorire la fruizione escursionistica e cicloturistica, rendendo l’area più accessibile e attrattiva per residenti e visitatori.

Resilienza ed ecosistemi: la visione per il territorio

L’integrazione tra salvaguardia ambientale, prevenzione attiva e valorizzazione turistica rappresenta la strada maestra per rafforzare la resilienza del territorio. Proteggere le foreste savonesi non significa solo difendere una ricchezza naturalistica unica, ma anche garantire maggiore sicurezza di fronte alle emergenze climatiche.