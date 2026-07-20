Ambiente e cooperazione: nasce l’Associazione Internazionale “Città Giardino Lions”

Alassio. Nasce l’Associazione Internazionale “Città Giardino Lions”, un’ambiziosa alleanza transfrontaliera tra Italia e Francia nel segno dell’ambiente, della tutela botanica e della cooperazione internazionale. L’atto costitutivo è stato firmato ufficialmente, sabato 18 luglio, nella prestigiosa cornice dei Giardini Botanici Hanbury a La Mortola (Ventimiglia), alla presenza delle massime autorità leonistiche dei due Paesi.

Scaturito da un’intuizione del presidente del Lions Club Ventimiglia Danilo Parodi, il progetto ha visto fin dal principio il ruolo propulsore del Lions Club Alassio Baia del Sole, tra i quattro club fondatori insieme a Sanremo Host e Mentone. “Per la comunità alassina si tratta del coronamento di un cammino virtuoso: iniziato sotto la spinta del Past President Maurizio Cova e del Past Governatore Gianni Carbone, il percorso viene oggi portato avanti con dedizione dalla nuova presidente Paola Bottiroli”.

“Parlando del legame indissolubile tra Alassio, la cultura del verde e la tradizione della Famiglia Hanbury, il pensiero è immediatamente rivolto a Villa La Pergola, in cui lo straordinario e illuminato impegno privato ha non solo salvato, ma restituito al mondo intero un capolavoro botanico e storico senza pari, che rappresenta il vanto assoluto della nostra intera comunità e un punto di riferimento internazionale. Accanto alla valorizzazione di questo eccezionale compendio, intenzione del nostro Club è anche quella di far ulteriormente conoscere lo storico parco di Villa Fiske, di proprietà comunale, di fondamentale rilevanza scientifica per il pregio e la rarità delle sue preziose specie arboree”.

La cerimonia di fondazione è stata suggellata dalla presenza della signora Carolyne Hanbury e dell’Assessore all’ambiente del Comune di Ventimiglia Domenico Calimera, delle Governatrici dei due Distretti coinvolti: Nicoletta Nati per il Distretto Italiano 108 Ia3 e Corine Braquet Bejoy per il Distretto Francese 103 CC, oltre che da un folto gruppo di club lions italiani e francesi e da numerosi soci.

Costituita come Ente del Terzo Settore (ETS) iscritto al RUNTS, l’associazione opererà come una rete stabile aperta alla valorizzazione di parchi e aree verdi, promuovendo laboratori didattici per ogni fascia d’età, percorsi sensoriali totalmente accessibili a persone con disabilità, e sinergie con le università per la salvaguardia delle specie minacciate.

“Proprio come l’ape operosa sul logo appositamente creato, i soci Lions lavoreranno instancabilmente e in perfetta sinergia per custodire la bellezza della natura e tramandarla intatta alle generazioni future. Il motto scelto descrive perfettamente la missione dei soci: ‘Coltivare la bellezza, servire il territorio’”.