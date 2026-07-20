Altarese, ritorno di esperienza: Semperboni veste di nuovo giallorosso

L’Altarese aggiunge esperienza alla propria difesa. Il club giallorosso ha ufficializzato il ritorno di Roberto Semperboni, difensore mancino classe 1990 proveniente dal Legino.

Semperboni torna a vestire la maglia dell’Altarese dopo una lunga parentesi con i verdeblù. Con il Legino ha disputato tredici stagioni e ha collezionato quasi 300 presenze. Per molti anni ha indossato anche la fascia di capitano.

Il suo arrivo garantisce qualità, personalità e grande conoscenza della categoria. La società punta sulla sua esperienza per dare solidità al reparto arretrato e accompagnare la crescita del gruppo.

L’Altarese e il presidente Piero Pansera hanno accolto con entusiasmo il ritorno del difensore. Per Semperboni si apre così una nuova avventura in giallorosso, con l’obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio della squadra.