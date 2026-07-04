Altarese, esperienza e qualità in mezzo al campo: arriva Francesco Iadanza

L’Altarese aggiunge un’altra pedina importante alla rosa in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Il club giallorosso ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Francesco Iadanza, giocatore che porta con sé un bagaglio di esperienze maturate tra Prima Categoria e Promozione.
Reduce dall’ultima stagione con il Savona, dove ha contribuito al percorso dei biancoblù fino alla finale playoff di Promozione, Iadanza conosce bene anche il sapore delle vittorie. Con la maglia dell’Albissole, infatti, è stato uno dei protagonisti della cavalcata culminata con la conquista del campionato di Prima Categoria.
Centrocampista dotato di dinamismo e intensità, rappresenta un innesto che va ad aumentare qualità e soluzioni nella mediana giallorossa, con l’obiettivo di affrontare da protagonista la prossima stagione.
La società ASD Altarese 1929, insieme al presidente Piero Pansera, ha accolto il nuovo arrivato augurandogli buon lavoro e un’annata ricca di soddisfazioni sportive con i colori giallorossi.