Alluvione di settembre 2024: il Comune di Albenga a supporto delle imprese agricole per le domande al Fondo di Solidarietà Nazionale

Albenga. Il Comune di Albenga ha deciso di offrire un concreto supporto alle imprese agricole del territorio colpite dagli eventi alluvionali del 4 e 5 settembre 2024, che provocarono ingenti danni alle coltivazioni e alle attività del comparto agricolo ingauno.

“Pur essendo la Regione Liguria l’ente competente per l’attuazione delle misure previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura e titolare dei relativi procedimenti amministrativi – spiegano dal Comune – abbiamo scelto di affiancare gli imprenditori agricoli mettendo a disposizione un servizio di supporto amministrativo alla regione finalizzato alla presentazione delle domande di risarcimento dei danni subiti durante l’evento calamitoso”.

L’amministrazione comunale garantirà infatti il supporto operativo a Regione attraverso l’impiego di due unità di personale amministrativo, che si occuperanno delle attività di acquisizione, protocollazione, fascicolazione e archiviazione delle domande di aiuto, della gestione dei fascicoli amministrativi, della verifica della completezza formale delle istanze e della documentazione allegata secondo le indicazioni della Regione Liguria, del supporto alla digitalizzazione e all’inserimento dei dati nei sistemi informatici regionali, delle comunicazioni con le imprese agricole e i Centri di Assistenza Agricola, della predisposizione di report ed elenchi riepilogativi e, più in generale, del supporto ai flussi documentali e organizzativi connessi alle istruttorie.

Regione Liguria manterrà la piena titolarità e responsabilità dei procedimenti amministrativi, tecnici e decisionali relativi all’attuazione degli interventi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura, mentre il ruolo del Comune di Albenga è esclusivamente quello di supporto amministrativo.

Il presidente del consiglio comunale con delega all’agricoltura, Alberto Passino afferma: “Abbiamo voluto innanzitutto andare incontro agli imprenditori agricoli di Albenga che, nel settembre del 2024, subirono ingenti danni alle coltivazioni e che solo oggi, a distanza di quasi due anni, vedono concretizzarsi la possibilità di ottenere un risarcimento. Pur trattandosi di una competenza della Regione Liguria, in un’ottica di collaborazione istituzionale abbiamo deciso di aderire alla convenzione con regione per mettere a disposizione il personale del Comune, che ringrazio fin da ora per la disponibilità dimostrata”.

“Il nostro intento è fornire un supporto concreto alle imprese agricole, contribuendo a ridurre i tempi procedimentali, migliorare i flussi documentali e informativi e agevolare il lavoro di tutti i soggetti coinvolti. Regione Liguria mantiene integralmente la titolarità dei procedimenti amministrativi e delle decisioni relative alle domande di aiuto, mentre il Comune di Albenga svolge esclusivamente un ruolo di supporto amministrativo a beneficio del territorio e delle sue aziende agricole.”