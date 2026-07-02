“Alla scoperta del perdono con Sara Nicolini” a Finale Ligure

Finale Ligure. Domenica 5 luglio, alle 20,45, la cripta della Chiesa Sant’Eusebio, in piazza Martiri di Perti, a Perti Alta, ospiterà l’incontro “Alla scoperta del perdono con Sara Nicolini”, autrice del libro “La creatività del per-dono”, pubblicato da Effatà Editrice nella collana “Il respiro dell’anima”.

Nicolini sarà accompagnata dalle voci di Cristina Barzi e Tutu Tutani: un dialogo fra l’autrice e l’illustratrice.

“Quando la vita ti tocca con la sua imprevedibilità, quando puoi scegliere come stare dentro alla sofferenza della notte, quando la luce del per-dono trova spazio in te e illumina ciò che prima sembrava solo tenebra, ecco che la creatività inizia a prendere il sopravvento e la pace diventa parte essenziale della tua vita – si legge nella scheda del volume – Un percorso dentro l’anima condiviso per toccare cuori che hanno paura di per-donare.”

Donna consacrata, Sara Nicolini vive come “eremita nel mondo” nella frazione Perti, dove svolge la professione di psicoterapeuta sistemico relazionale, scrive, prega e vive la spiritualità del Creato.