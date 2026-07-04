Albissola Marina, scontro auto-moto: disagi alla viabilità sull’Aurelia

Albissola Marina. Scontro auto-moto questo tardo pomeriggio, sabato 4 luglio, ad Albissola Marina sull’Aurelia, in corso Bigliati.

Stando alle prime informazioni ricevute, ad avere la peggio, il centauro alla guida della moto sulla quale trasportava anche la moglie. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora da accertare ma sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Oro Mare. Il centauro avrebbe riportato un trauma contusivo alla spalla. Entrambi i passeggeri sono stati trasportati in codice giallo al San Paolo di Savona per ricevere le cure del caso.

Invece, per quanto riguarda l‘autista della macchina, non ha riportato conseguenze.

Sul posto anche la Polizia Stradale per regolare il traffico data la complessità della zona e l’elevata concentrazione di mezzi e pedoni e anche per effettuare i rilievi del caso ed accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.