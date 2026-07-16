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Disagi

Albissola Marina, mezzo pesante in panne sull’Aurelia: traffico in tilt

É avvenuto all’altezza dei Soleluna. Polizia locale a dirigere il traffico

Generico luglio 2026
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foto di Enzo Pugno

Albissola Marina. Forti disagi sulla’Aurelia tra Albissola e Savona (in entrambe le direzioni) per un guasto improvviso di un mezzo pesante che sta bloccando la corsia, direzione del capoluogo di provincia.

Il fatto è avvenuto in corso Bigliati all’altezza dello stabilimento Soleluna. Il camion, dalle informazioni ricevute, avrebbe avuto un guasto improvviso alla motrice.

Sul posto la polizia locale per regolare il traffico. Al momento si registrano lunghe code sia verso che da Savona. La viabilità sta procedendo ad una corsia in attesa della rimozione del mezzo.

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