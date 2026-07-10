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Riconoscimento

Albissola festeggia la Bandiera Blu con una serata dedicata a sostenibilità e produzioni tipiche

Lungomare degli Artisti, di fronte alla spiaggia libera attrezzata comunale “Le Vele”.

Bandiera Blu Loano

Albissola Marina. Il Comune di Albissola Marina festeggia anche quest’anno il conseguimento della Bandiera Blu con una serata ricca di iniziative legate alla sostenibilità ambientale e alle produzioni tipiche locali.

La Liguria nel piatto

Laboratorio pratico gratuito ed aperto a tutti sulla tradizionale preparazione del brandacujun, con degustazione a tema

Con la guida dello chef Giorgio Baracco, sarà possibile assistere ad una dimostrazione pratica di preparazione del brandacujun, scoprendo tutti i segreti, la storia e le curiosità di questo piatto simbolo della tradizione ligure. Preparato con ingredienti semplici e genuini, il brandacujun racconta l’antica cultura marinara della Liguria e il sapiente utilizzo di stoccafisso e patate. Chi lo desidera potrà cimentarsi personalmente nella preparazione, seguendo passo dopo passo i consigli dello chef e imparando la caratteristica tecnica con cui questo piatto viene tradizionalmente amalgamato.

Al termine, degustazione con assaggi di piatti tipici della tradizione ligure.

Laboratorio e degustazione sono gratuiti.

La passeggiata si riempie di colori, risate e divertimento, con tantissimi giochi di piazza, tutti realizzati in materiali poveri e di recupero!! Una numerosa serie di giochi in legno di ideazione originale e giochi da esterno: piste per le biglie, cornhole, calcetti a elastico, labirinti giganti, trampoli, trottoloni, giochi di lancio, giochi di destrezza, di movimento e abilità; tanti giochi antichi e della tradizione popolare: campana, tiro alla fune, lippa, elastici, bocce…; giochi di diverse tradizioni etniche. E ancora tavolieri, giochi di carte, di strategia e fortuna per tutte le età!

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a martedì 21 luglio.

L’evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) Riviera del Beigua con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Albissola Marina.

Il CEAS Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.

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