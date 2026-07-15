Albisola, serata da tutto esaurito a Villa Gavotti per il documentario “Lucio Fontana: The Final Cut”

Albisola Superiore. Una serata d’eccezione, magica e da tutto esaurito, ha inaugurato ieri sera il cartellone estivo dell’associazione Albisola per Albisola APS. Nella splendida cornice settecentesca di Villa Gavotti ad Albisola Superiore, un pubblico attento e numerosissimo ha riempito ogni posto disponibile per assistere alla proiezione del film documentario “Lucio Fontana: The Final Cut”, un’opera di grande valore firmata dal regista Andrea Bettinetti.

Ad aprire la serata sono stati il benvenuto e i calorosi ringraziamenti della presidente dell’associazione, Danila Spirito, che ha voluto dedicare un pensiero speciale ai 250 soci che con la loro passione e il loro sostegno quotidiano rendono viva e attiva l’associazione sul territorio. Subito dopo, la parola è passata a Fabio Fazio, ideatore di Albisola per Albisola, che ha introdotto e guidato un brillante dialogo con i due ospiti d’onore della serata: il regista Andrea Bettinetti e il produttore Michele Bongiorno, figlio dell’indimenticato Mike. I due ospiti hanno affascinato la platea raccontando la complessa genesi e la costruzione del film documentario.

Il film documentario – prodotto da Good Day Films e Nexo Digital, con la voce narrante di Miriam Leone e le musiche di Eraldo Bernocchi e Hoshiko Yamane – ha letteralmente conquistato i presenti. L’attenzione e il coinvolgimento sono stati tali che, ben oltre la fine della proiezione, il pubblico si è trattenuto a lungo per complimentarsi e dialogare direttamente con il regista e il produttore, a testimonianza di un forte legame emotivo e culturale con la figura di Fontana. Per le due Albisole, infatti, questo appuntamento ha rappresentato un vero e proprio “ritorno a casa”. È qui che il maestro dello Spazialismo, a partire dagli anni Trenta, ha trovato nelle fornaci locali il suo laboratorio d’elezione, stringendo un legame indissolubile con il territorio.

“Vedere Villa Gavotti così piena e vibrante di entusiasmo è la dimostrazione che la straordinaria stagione artistica delle nostre Albisole non appartiene solo al passato, ma continua a vivere nella nostra comunità ogni volta che ci si ritrova attorno alla bellezza” ha commentato Danila Spirito. Il successo di ieri sera lancia nel migliore dei modi il programma di luglio di Albisola per Albisola, che proseguirà lunedì 20 al Museo Trucco con l’incontro “Albisola e Argentina: un legame tra memoria e cultura”, e continuerà fino a fine mese tra libri, teatro e arti applicate. A breve, inoltre, verrà pubblicato l’atteso calendario degli appuntamenti di agosto.

L’associazione ricorda infine che dal 1° luglio è possibile rinnovare l’iscrizione per l’anno sociale 2026-2027. Come ha ricordato lo stesso Fabio Fazio dal palco, vi è inoltre la fondamentale opportunità di sostenere le attività culturali del territorio donando il proprio 5 per mille ad Albisola per Albisola APS.