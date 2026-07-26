Albisola, maltempo della notte: piccolo smottamento lungo la strada provinciale per Ellera

Albisola Superiore. Un piccolo smottamento si è verificato sulla strada provinciale Sp2 ad Albisola Superiore. È successo questa notte in seguito al temporale che si è abbattuto sulla zona.

È accaduto in direzione Ellera, al chilometro 3 e 800. Qualche masso è caduto sul manto in stradale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici della Provincia che hanno provveduto a installare un semaforo e attivato il senso unico alternato per garantire la sicurezza.

“L’impianto – informa l’amministrazione comunale – rimarrà attivo fino al termine delle verifiche relative alla staticità della parete e all’assenza, allo stato attuale, di ulteriori pericoli di caduta massi”.