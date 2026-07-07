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Paura

Albisola, camion travolge due operai nel cantiere dell’A10: ricoverati al Santa Corona per fratture multiple fotogallery

Non sono in pericolo di vita

Incidente A10 camion cantiere

Pietra Ligure. Non sono in pericolo di vita i due giovani operai rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio sull’A10, all’altezza dello svincolo di Albisola, in direzione Ventimiglia. Entrambi hanno riportato diverse fratture e sono stati ricoverati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove sono arrivati intorno alle 3 del mattino.

Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano a bordo di un’auto all’interno di un cantiere autostradale quando un camion, per cause ancora in fase di accertamento, li ha travolti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che l’autista del mezzo pesante possa aver invaso il cantiere a causa di una distrazione o di un colpo di sonno.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, della Croce Verde di Albisola e della Croce Rosa di Celle Ligure, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, i due operai sono stati trasferiti al Santa Corona di Pietra Ligure: il più grave è stato trasportato in codice rosso, mentre il secondo in codice giallo.

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