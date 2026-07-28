Albingaunia, per l’attacco piace molto Niccolò Piu

Albenga. L’Albingaunia si è mossa tanto durante le ultime settimane: con lo spiraglio del ripescaggio in Promozione, il club ha dovuto fare una nuova valutazione sulla rosa. E come raccontato ieri dal dg Feroleto, tra le uscite dolorose sul lato umano, i direttori Licata e Ricotta hanno sondato diverse piste da mettere a disposizione di mister Matteo Cocco. Insieme alla creazione del reparto giovani, gli ingauni vorrebbero chiudere un innesto di esperienza per reparto per andare ad affrontare al meglio la categoria superiore, per la quale manca soltanto l’annuncio ufficiale della Federazione.

Proprio riguardo a nomi di primo pelo, si parte dal profilo di Niccolò Piu. Attaccante classe 2000, per lui tante esperienze nel calcio dilettantistico savonese. Una delle più prolifiche degli ultimi anni è stata quella al Savona, dove in due anni ha messo a segno 36 reti vincendo il campionato di Prima Categoria. Piu conosce anche categorie superiori come Serie D e Eccellenza ma anche la Promozione, avendola giocata con il Legino. Il suo è un nome che piace molto alla dirigenza bianconera.

In difesa, invece, l’Albingaunia punta a chiudere Michele Latini, classe 2004 con bagaglio importante tra Legino, Praese e Millesimo. Giocatore strutturato fisicamente e descritto da molti come uno dei profili più interessanti nati ultimamente nella cantera leginese. E per il centrocampo uno dei nomi più graditi è quello del 2002 Valentino Cassini, reduce da un percorso al Ventimiglia.