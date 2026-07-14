Albingaunia, “noblesse oblige”: il club non si tirerà indietro in caso di ripescaggio in Promozione

Sono state ore di riflessione in casa Albingaunia. La società bianconera ha appresa alla fine della scorsa settimana di un possibile – e inaspettato – ripescaggio in Promozione. Situazione resa possibile dalle mancate iscrizioni della Voltrese (Eccellenza), Sporting Taggia (Promozione), Lavagna 2.0 e dalla fusione Savona-Legino.

Dopo aver scelto Matteo Cocco come allenatore, il club ha lavorato per costruire una squadra in grado di vincere la Prima Categoria per poi disputare la Promozione nella stagione 27/28. Il ripescaggio porterebbe subito i bianconeri nel campionato superiore e l’obiettivo diventerebbe mantenere la categoria per non ritrovarsi l’anno prossimo al punto di partenza.

Il dilemma dei bianconeri è stato questo: più semplice ottenere la promozione in Prima Categoria o la salvezza in Promozione? E, tra i nodi principali, anche la necessità di inserire gli under, obbligatori in Promozione, a luglio inoltrato.

Tutte riflessioni che sarebbero passate però in secondo piano quando si è considerata l’importanza della piazza che si rappresenta. Ecco quindi che, stando a quanto filtra dall’ambiente, l’orientamento sembra proprio essere quello di non farsi sfuggire la possibilità di salire subito.