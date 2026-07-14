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Albingaunia, “noblesse oblige”: il club non si tirerà indietro in caso di ripescaggio in Promozione

La tempistica renderebbe la strada in salita, ma l'intenzione pare quella di sfruttare l'opportunità

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Sono state ore di riflessione in casa Albingaunia. La società bianconera ha appresa alla fine della scorsa settimana di un possibile – e inaspettato – ripescaggio in Promozione. Situazione resa possibile dalle mancate iscrizioni della Voltrese (Eccellenza), Sporting Taggia (Promozione), Lavagna 2.0 e dalla fusione Savona-Legino.

Dopo aver scelto Matteo Cocco come allenatore, il club ha lavorato per costruire una squadra in grado di vincere la Prima Categoria per poi disputare la Promozione nella stagione 27/28. Il ripescaggio porterebbe subito i bianconeri nel campionato superiore e l’obiettivo diventerebbe mantenere la categoria per non ritrovarsi l’anno prossimo al punto di partenza.

Il dilemma dei bianconeri è stato questo: più semplice ottenere la promozione in Prima Categoria o la salvezza in Promozione? E, tra i nodi principali, anche la necessità di inserire gli under, obbligatori in Promozione, a luglio inoltrato.

Tutte riflessioni che sarebbero passate però in secondo piano quando si è considerata l’importanza della piazza che si rappresenta. Ecco quindi che, stando a quanto filtra dall’ambiente, l’orientamento sembra proprio essere quello di non farsi sfuggire la possibilità di salire subito.

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