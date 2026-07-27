Albingaunia in ottica Promozione, Feroleto: “Rivisto l’organico in dieci giorni. Focus sugli innesti dei giovani e di un esperto per reparto”

Albenga. L’ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro, probabilmente questione di pochi giorni, ma di fatto l’Albingaunia sta già lavorando in ottica Promozione.

A confermarlo è il direttore generale Emanuele Feroleto: “Siamo in attesa delle comunicazioni ufficiali, ma negli ultimi dieci giorni abbiamo lavorato come se fossimo già stati ripescati in Promozione. Se avessimo aspettato il comunicato ufficiale non saremmo mai riusciti a preparare la squadra, iscriverci al campionato e organizzare tutto in tempo. La preparazione inizierà il 3 agosto e, se l’ufficialità arriverà il 30 luglio, tre giorni non sarebbero sufficienti. Per questo abbiamo deciso di farci trovare pronti. Devo fare i complimenti al mister e ai direttori Licata e Ricotta, che hanno svolto un lavoro straordinario“.

Nel lavoro di ri-programmazione i bianconeri hanno dovuto prendere anche delle decisioni sofferte: “Abbiamo dovuto rinunciare a ragazzi che erano già confermati per disputare un campionato di Prima Categoria da protagonisti. Sono giocatori che fanno parte del nostro percorso da diversi anni, hanno dato tanto alla società e, dal punto di vista umano, è stata una scelta davvero molto dolorosa“.

Sul mercato in entrata, invece, spazio soprattutto alla formazione del reparto giovani e, come dice lo stesso Feroleto, l’inserimento di un esperto per reparto: “In Prima Categoria non avevamo l’obbligo degli under, mentre in Promozione servivano almeno sei o sette ragazzi in rosa. Di conseguenza abbiamo dovuto rivedere completamente la squadra, inserendo anche un giocatore esperto per reparto per aumentare il livello complessivo. In dieci giorni abbiamo praticamente rivisto l’organico. È stata una corsa contro il tempo, arriviamo al primo allenamento stanchi, ma soddisfatti del lavoro svolto. Manca ancora uno o due giovani, poi la rosa sarà completata“.

“Il ripescaggio ci permette di accelerare il percorso di crescita dell’Albingaunia: in pratica recuperiamo un anno rispetto alla tabella di marcia che ci eravamo prefissati – dichiara -. Adesso l’obiettivo diventa mantenere la categoria, così da non vanificare questo vantaggio. È chiaro che qualcuno potrà dire che siamo stati fortunati, ma è altrettanto vero che il terzo posto sul campo lo abbiamo conquistato noi. È il premio per una stagione straordinaria e per il lavoro svolto da mister Poggi, dal suo staff e da tutti i ragazzi“.

E sulla Promozione 2026/2027: “Sarà un campionato completamente diverso dalla Prima Categoria e, per me, anche una novità. Faccio una battuta: mi dispiace per il nostro dirigente Mansueto Guarino, da sempre guardalinee, che dovrà andare in tribuna vista la presenza della terna. Scherzi a parte, è una categoria stimolante, con tante squadre del territorio come Ceriale, Loano, Finale, Pontelungo, oltre alla Virtus Sanremese che ritroviamo ancora. Se dovesse esserci anche il Savona, ci sarebbe un derby molto sentito. Adesso non ci sono più alibi legati ai tempi: il 3 agosto si comincia e bisognerà partire subito con il piede giusto“.