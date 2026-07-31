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Calciomercato

Albingaunia, cinque rinforzi per la Promozione: il mercato prende forma

Il club ingauno amplia la rosa con tre innesti per la difesa e un volto nuovo tra i pali, oltre al centrocampista Prina

Generico luglio 2026

L’Albingaunia continua a costruire la squadra in vista del campionato di Promozione 2026/27. La società ingauna ha ufficializzato l’arrivo di cinque nuovi giocatori, rinforzando in modo significativo soprattutto il reparto arretrato.

Vestiranno la maglia dell’Albingaunia i difensori Giulio Secco, Emiliano Beron e Michele Latini, il centrocampista Sebastiano Prina e il portiere Francesco Cerruti. Un gruppo di nuovi innesti che amplia le soluzioni a disposizione dello staff tecnico in vista della nuova stagione.

Con queste operazioni il club prosegue il lavoro di allestimento della rosa, aggiungendo nuove pedine in diversi reparti con l’obiettivo di arrivare pronto ai primi impegni ufficiali del campionato di Promozione.

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