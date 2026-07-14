Albenga, lite nella notte in piazza Europa. Ferita una 40enne: “Sono stata morsa da due cani”

Albenga. Lite nella notte appena trascorsa, a cavallo tra lunedì 13 e martedì 14 luglio, in piazza Europa. È successo intorno alle 2,30 di notte.

Stando a quanto riferito, tutto sarebbe nato da una discussione, avvenuta tra una coppia, composta da una ragazza sulla quarantina ed un cittadino di origine straniera, ed un gruppo di giovani, che avevano due pitbull al seguito.

Gli animi si sono scaldati velocemente, con il caos generato dalla lite che ha svegliato diversi residenti della zona, tra persone che urlavano e cani che ringhiavano ed abbaiavano.

Sono stati gli stessi abitanti di piazza Europa ad allertare soccorsi e Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militi della Croce Bianca di Albenga e i carabinieri della Compagnia di Albenga.

La quarantenne è l’unica che è rimasta ferita in seguito all’accaduto e ha riferito ai soccorritori di “essere stata morsa dai due pitbull”. In effetti ha riportato alcune ferite alle braccia, ma resta da capire se possano davvero essere compatibili con i morsi degli animali in questione.

È stata comunque accompagnata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, da cui poi si è allontanata autonomamente insieme al compagno.

Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire le cause scatenanti della lite e l’esatta dinamica dell’accaduto.