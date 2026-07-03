Albenga, l’allarme di Avis: “Scarsa disponibilità di sangue, soprattutto di gruppo Zero Rh Negativo”

Albenga. “Da alcune settimane persiste una scarsa disponibilità di sangue, soprattutto di gruppo Zero Rh Negativo: considerate le difficoltà del periodo estivo, si chiede ai Donatori di tale gruppo di prenotare l’appuntamento presso la sede Avis, in modo da consentire una ottimale copertura delle attività trasfusionali, soprattutto quelle in emergenza, per le quali vengono utilizzate prevalentemente le unità donate del gruppo Zero Rh Negativo; sono anche necessarie donazioni di sangue di gruppo A o B Rh Negativo”.

L’appello porta la firma del presidente di Avis Albenga Giovanni Patuzzo: “Ho chiesto ai nostri donatori di contattarci telefonicamente al n. 0182-562249, nei giorni di martedì – mercoledì – giovedì, dalle ore 10,00 alle 12,00 per prenotare l’appuntamento per la donazione di sangue oppure di plasma ovvero anche per dare la disponibilità a partecipare alle varie attività di volontariato”.

“Le giornate per le donazioni del mese di luglio sono le seguenti: domani sabato 4 (solo sangue), venerdì 10 (anche plasma), lunedì 13 (anche plasma), lunedì 20 (anche plasma), domenica 26 (anche plasma) e venerdì 31 (anche plasma). Per tutta la giornata di domani sabato 4 luglio, in collaborazione con Avis Comunale di Alassio, saremo presenti a Garlenda, in occasione del 43° Meting della 500, in modo da dare informazioni a chi volesse donare ovvero partecipare alla vita associativa. Domenica 5 luglio parteciperemo alla ricorrenza della tradizionale Festività della Madonna del Lago ad Alto, presenziando alla Santa Messa delle ore 11,00 al Santuario e alla processione intorno al lago con la statua della Visitazione”.

Per saperne di più riguardo all’Avis Comunale di Albenga si può consultare il sito internet www.avisalbenga.it oppure Facebook cercando “AVIS Comunale di Albenga” e Instagram cercando “avisalbenga_”; mail all’indirizzo albenga.comunale@avis.it